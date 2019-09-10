Лоза рассказал, за что на него обиделись коллеги

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что все его скандальные заявления в СМИ вырваны из контекста. «Давайте сразу: я этих заявлений не делал, «эти заявления» – просто выдранные из контекста фразы», - заявил исполнитель.

Лоза рассказал, что часто его выступления сокращают до пары вырванных из контекста фраз, которые не передают полностью суть сказанного или вовсе искажают информацию.

Также музыкант признался, что половина российской эстрады предпочитает не разговаривать с ним, поскольку он часто высказывает мнение о чужом творчестве, которое не всегда оказывается лестным, передаёт Мир24.