"Золотой ребенок" и Эдди Мерфи встретились спустя 33 года

Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли "золотого ребенка" в одноименной картине 1986 года спустя 33 года. Об этом накануне сообщило издание The Hollywood Reporter.

Мерфи сфотографировали с директором по организации мероприятий Hollywood Reporter Жасмин Л. Рит на кинофестивале в Торонто. В картине "Золотой ребенок" 1986 года Рит исполнила роль маленького Будды.

Жасмин отметила, что Эдди остался таким же милым, каким она его запомнила в своем детстве. В момент съемок фильма актрисе, исполнившей роль ребенка, которого спасал герой Мерфи, было всего шесть лет.