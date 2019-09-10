Алёна Водонаева научила женщин красиво стареть

Телеведущая Алёна Водонаева рассказала, как «стареть красиво» и какие качества должна иметь женщина, чтобы оставаться желанной в любом возрасте. По её мнению, женская привлекательность кроется вовсе не в отсутствии морщин.

37-летняя Водонаева уверена, что сексуальность любой женщины кроется в её мудрости, опыте, эрудиции, уверенности в себе и страсти во взгляде.

«Разве можно сказать, что Моника Беллуччи "сдала"? Нет. Она потрясающая, и её морщины только делают её ещё желаннее, особенно вкупе с шикарными формами, которые горячая итальянка не утратила. И уверенность в себе, это подкупает больше всего», - считает ведущая.