"Это девочка!": Анфиса Чехова поведала о пополнении в семье

Известная телеведущая Анфиса Чехова на своей странице в социальной сети Instagram поделилась с подписчиками радостной новость: оказывается, недавно в ее семье произошло пополнение.

"Знакомьтесь, наш новый член семьи, - написала Чехова в подписи к посту с фотографиями. - Французская бульдожка. Девочка. Все-таки на этой породе я решила остановиться. Всегда их любила и хотела".

По словам Анфисы, она собиралась заводить собаку после переезда в большой дом. Однако уговоры сына Соломона и тот факт, что он три месяца провел в Грузии, где собака стала самым ярким впечатлением...

"Решили не дожидаться дома, а завести собаку в квартире. Есть только одна загвоздка: мы никак не можем определиться с именем. Мне нравится одно, Солику - другое. Исчерпали уже все возможные варианты".



