Следственный комитет подозревает, что легендарную актрису Элину Быстрицкую родственники могли заморить голодом

Следственный комитет Москвы подозревает, что легендарную советскую актрису Элину Быстрицкую могли заморить голодом родственники. К следователям обратились знакомые артистки и потребовали провести провеку обстоятельств ее смерти

Они заявили, что её семья специально ограничила круг общения Элины, не допускала к ней врачей и сменила сиделок. После этого, по словам близских Быстрицкой, её целенаправленно довели до крайней степени истощения.

Всё это, как отметили в своём заявлении друзья звезды, продолжалось на протяжении нескольких месяцев – этого времени хватило, чтобы у 92-летней женщины обострились тяжёлые хронические заболевания и в конце концов она скончалась в реанимации частной московской клиники.

Проверку этого заявления следователи ГСУ СК по Москве начали 23 августа, пишет канал "Ваza".