Мария Погребняк заявила, что ей обидно за полных женщин

Супруга известного российского футболиста Павла Погребняка Мария, которая известна своим стройным и подтянутым телом, заявила, что ей обидно за полных женщин. Речь идет о моделях плюс-сайз.

По мнению Марии, которая сама является дизайнером, некоторые модельеры намеренно подчеркивают несовершенства фигуры своих пышнотелых манекенщиц. Погребняк считает, что плюс-сайз моделей зачастую одевают на подиумах и фотосессиях просто нелепо, чтобы "хайпануть".

Жена спортсмена заметила, что создатели одежды могли бы выбирать более безобидные способы для пиара.