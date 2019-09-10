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Мария Погребняк заявила, что ей обидно за полных женщин

10 сентября 2019, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Погребняк заявила, что ей обидно за полных женщин
фото: Ôðîëîâ Ìèõàèë/FTP

Супруга известного российского футболиста Павла Погребняка Мария, которая известна своим стройным и подтянутым телом, заявила, что ей обидно за полных женщин. Речь идет о моделях плюс-сайз.

По мнению Марии, которая сама является дизайнером, некоторые модельеры намеренно подчеркивают несовершенства фигуры своих пышнотелых манекенщиц. Погребняк считает, что плюс-сайз моделей зачастую одевают на подиумах и фотосессиях просто нелепо, чтобы "хайпануть".

Жена спортсмена заметила, что создатели одежды могли бы выбирать более безобидные способы для пиара.

 
 
 
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Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)9 Сен 2019 в 5:10 PDT

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