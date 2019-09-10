Телеведущая Ирина Муромцева отказалась раскрывать изменения в личной жизни

Телеведущая Ирина Муромцева отказалась комментировать появившиеся в СМИ новости об изменениях в ее личной жизни. Ирина Муромцева с музыкальным и театральным продюсером Максимом Волковым воспитывает шестилетнюю дочь.

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Еще у теледивы есть 18-летняя дочь, рожденная в первом браке. Отец старшей дочери Муромцевой - бизнесмен.

Вчера сразу несколько СМИ написали новость о грядущем разводе ведущей "Доброго утра" на Первом канале Ирины Муромцевой со вторым мужем. Якобы теледива ушла от супруга.

Репортер издания teleprogramma.pro решил узнать всю правду. Ирина ответила, что ничего не знает "по поводу этой информации". "Не могу прокомментировать", — сказала Муромцева.

Известно, что у 41-летней телеведущей напряженный рабочий график, иногда она уходит из дома на работу ранним утром. На вопрос, на кого она оставляет младшую дочь, когда затемно уезжает на работу, Ирина Муромцева ответила: "На мужа или на няню".