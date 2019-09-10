Известный российский музыкант назвал одно правило шоу-бизнеса

Глеб Матвейчук назвал одно правило российского шоу-бизнеса. 38-летний Матвейчук - композитор, певец, актер, участник популярных телешоу. В 16 лет Глеб Матвейчук стал студентом двух высших учебных заведений - Московской консерватории и Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.

Глеб Матвейчук: Моя дочь – удивительный и музыкальный ребенок

Артист выступал в группе «Lady Prowler», с Игорем Новиковым создал группу «Flair», выступал в качестве вокалиста с коллективом «Ренессанс».

Матвейчук сочинил музыку к документальным и художественным фильмам^ «Паломничество в Вечный город», «Холмы и равнины», «Смутное время», «Новая земля», «Из пламя и света», «Каменная башка», «Адмиралъ» и для спектаклей «Собака на сене» и «Зал ожидания», для мюзикла «Территория страсти» . Выступал в рок-операх «Иисус Христос — суперзвезда», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», мюзикле «Монте-Кристо», спектакле «Отель двух миров» и других.

Глеб Матчейчук дал интервью «Аргументам недели» и рассказал, что не любит шумные тусовки, предпочитает проводить свободное время с семьей и маленькой дочкой Алисой.

По мнению музыканта, правило в шоу-бизнесе одно – трудолюбие и талант.