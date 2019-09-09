Знаменитая голливудская кинодива Анджелина Джоли планирует снова стать матерью. Об этом сегодня сообщают западные СМИ. Напомним, в настоящий момент у актрисы подрастают шестеро детей.

Как сообщил источник издания Radar online, актриса, которая пребывает в состоянии крайней подавленности после отъезда в Корею ее любимца - старшего сына Мэддокса, пытается заполнить пустоту, образовавшуюся в доме.

А посему актриса планирует в очередной раз стать мамой, причем до конца этого года, в крайнем случае - в начале следующего. Как отмечается, в данном случае речь идет не о родах, а об усыновлении или удочерении ребенка.

Сейчас актриса занимается вопросом поиска, который упрощается благодаря многочисленным связям, в том числе и в ООН. Уже в ближайшие месяцы Джоли может в седьмой раз стать мамой для малыша из страны Ближнего Востока.