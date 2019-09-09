У Ким Кардашьян обнаружили неизлечимое заболевание

Врачи обнаружили у 38-летней Ким Кардашьян неизлечимое заболевание. Свой диагноз звезда узнала в прямом эфире телешоу, после чего не смогла сдержать слёз.

Кардашьян рассказала, что страдает от хронической усталости, а также у неё регулярно опухают суставы и немеют руки. Мама телезвезды посоветовала ей обратиться к врачу, передаёт РенТВ.

«Я проснулась утром, у меня затекли руки. Они меня не слушались. Я не смогла поднять свою зубную щётку», - рассказала Ким. В эфире реалити-шоу врач позвонил Кардашьян и сообщил ей, что у неё обнаружили волчанку. Ким расплакалась, узнав свой диагноз, Кайли Дженнер пришлось утешать сестру.