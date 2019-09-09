Лоза обвинил Билана в неуважении к зрителям

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал скандальное выступление Димы Билана на Дне города в Самаре. Жители Самары обратили внимание на то, что в ходе концерта певец вёл себя странно.

Лоза заявил, что музыканты должны уважать своих зрителей и постоянно ощущать ответственность за своё творчество, передаёт РенТВ. Исполнитель также отметил, что сейчас искусство выступать под фонограмму дошло до такого уровня, что поклонники могут и не понять, слышат они «живой» звук или студийную запись. При этом Лоза подчеркнул, что Билан даже при всех возможностях технического прогресса не попадал в слова.

«А смотреть на пьяного артиста — это неуважение... "Ну, подумаешь, сраные колхозники там собрались в каком-то городе". Он даже не удосуживается себя привести в порядок перед концертом», - заявил музыкант.