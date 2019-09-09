Собчак рассказала о второй беременности
9 сентября 2019, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о своей второй беременности. Скорая свадьба с режиссёром Константином Богомоловым и новый стиль одежды Собчак навёл многих на мысль о близящемся пополнении в семье телеведущей.
Особенно внимательные поклонники Собчак обратили внимание, что в последние месяцы она стала выбирать более свободную одежду, которая скрывает живот. Во время своей первой беременности телеведущая придерживалась того же стиля, что и насторожило публику.
В итоге Собчак решила внести ясность и официально опровергла слухи о своей беременности, передаёт МК. «Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда», - заявила она.