Собчак рассказала о второй беременности

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о своей второй беременности. Скорая свадьба с режиссёром Константином Богомоловым и новый стиль одежды Собчак навёл многих на мысль о близящемся пополнении в семье телеведущей.

В Сети считают, что Собчак снова беременна

Особенно внимательные поклонники Собчак обратили внимание, что в последние месяцы она стала выбирать более свободную одежду, которая скрывает живот. Во время своей первой беременности телеведущая придерживалась того же стиля, что и насторожило публику.

В итоге Собчак решила внести ясность и официально опровергла слухи о своей беременности, передаёт МК. «Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда», - заявила она.