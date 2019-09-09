Гагарина выложила романтический ролик в честь годовщины свадьбы

Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками романтическим роликом в честь пятой годовщины свадьбы с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Знаменитость снимает себя и супруга на смартфон. В видео Гагарина поздравляет мужа с годовщиной, в тот момент, как он нежно пошучивает над ней говоря, что от неё сегодня "пахнет сырым фаршем".

В конце певица задаётся вопросом, какая сейчас у них свадьба: "оловянная" или "деревянная". На что Дмитрий с улыбкой отвечает "мясная". "С "мясной свадьбой" тебя", - прозвучала заключительная фраза в ролике.

"Нам сегодня 5 лет ... Любимый, спасибо тебе за любовь, терпение, мудрость, заботу, а главное, что смешишь меня до сих пор. Нам есть о чем поржать и болтать ночами напролет!", - написала Гагарина под видеопоздравлением.

"Поздравляю, клёвые вы!", - поддержала коллегу по сцене певица Сати Казанова.