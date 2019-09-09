Лолита рассказала о некоторых пунктах брачного контракта с мужем

Известная российская певица Лолита Милявская, которая недавно рассталась со своим пятым супругом тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, поделилась подробностями брачного контракта.

Лолита Милявская считает, что ей с мужем надо было не расставаться, а работать над отношениями

"Да, у меня брачный контракт с мужем. Это нормально. Мы заключили его через месяц после свадьбы. Это мировая практика. Почему нет? Я в сожительстве с одним из мужей потеряла очень много денег, потому что у меня не было брачного контракта. Он просто их украл", - рассказала певица в программе "Ты не поверишь" на "НТВ".

Лолита пояснила, что согласно документу, после развода каждый забирает то имущество, которое ему принадлежало до брака, а вот подаренные во время брака вещи остаются у того, кому их подарили.

Певица добавила, что из-за плотного графика её почти не бывает дома, поэтому заявление о расторжении брака до сих пор они не подали. Такого же мнения придерживается супруг знаменитости.