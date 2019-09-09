Хабиб Нурмагомедов скоро снова станет отцом. В семье популярного бойца ждут прибавление

Отец самого популярного бойца Хабиба Нурмагомедова поделился радостной новостью. Он сообщил, что они очень ждут скорого прибавления в семействе и Хабиб станет отцом уже в третий раз.

«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего», — рассказал Абдулманап Нурмагомедов в интервью Sport24. В 2015-м у Хабиба и его супруги родилась дочь, а в 2017 — сын. Сейчас Instagram спортсмена просто разрывается от многочисленных пожеланий счастья всему семейству Нурмагомедовых и дальнейших побед Хабибу.

"Многое пройдено и ещё много чего предстоит пройти. Как говорит всегда нам Отец: сохраняя прежние качества двигаемся дальше. Спасибо большое всем кто болел, переживал и молился за нашу команду, на этот раз поддержка была на другом уровне, я искренне благодарю каждого", - в свою очередь ответил боец всем своим поклонникам.