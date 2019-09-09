46-летняя актриса Мария Миронова, которая скоро станет матерью во второй раз, высказалась о своем "положении". По словам знаменитости, женщины, ожидающие малыша, становятся "сентиментальны и прожорливы".

Миронова заявила, что беременным требуются только красивые виды и еда. "И ни одной мысли", – добавила актриса под фотографией, на которой она запечатлена на фоне греческого морского пейзажа.

Многие подписчики отметили, что это чистая правда и заявили, что Мария выглядит просто прекрасно. Некоторые фолловеры восхитились тем, что Миронова не побоялась вновь стать матерью после 45 лет.

Пока актриса держит личность отца будущего ребенка в секрете.