Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о самом страшном "испытании" в жизни. По словам популярной российской артистки, речь идет вовсе не о поврежденных суставах или боли в мышцах.

Волочкова заявила, что страшнейшим "испытанием" для нее было предательство самых близких людей, после которого она, однако, не замкнулась в себе, а продолжила доверять людям и любить, передает утром в понедельник, 9 сентября, портал teleprogramma.pro.

Анастасия убеждена, что красивым может быть только настоящий и искренний человек, который честен перед окружающими и самим собой.