Пользователи сети критикуют актрису Юлию Снигирь за чрезмерную худобу. Снигирь опубликовала в Инстаграм фото в довольно открытом платье, видны ее торчащие ключицы, тонкие руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir)8 Сен 2019 в 3:51 PDT

Подписчики сразу начали писать комментарии, сожалеть и давать свои советы: "Очень худенькая стала, косточки видно, ручки тоненькие", "Юля, зря вы так похудели", "Не знаю, читает ли Юлия комменты. Зачем так худеть? Такой изможденный вид старит. Не всем идет худоба".

Даже возлюбленный Снигирь актер Евгений Цыганов не промолчал, добавил, шутя: "Худая какая-то очень".

Вряд ли актриса будет прислушиваться к советам фолловеров."Вы очень красивая в любом весе", "Вы очень красивая! И ничего не худая, просто стройная)))", - считают другие.

Отметим, на 76-м Венецианском кинофестивале было представлено продолжение сериала Паоло Соррентино "Молодой папа". Джуд Лоу исполнил в картине главную роль, а Юлия Снигирь предстала в образе Мадонны. В Венецию Юлия ездила вместе с Цыгановым.