Отказавшаяся выступать в России грузинская певица призналась в любви к россиянам

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе прокомментировала в эфире украинского канала свой отказ выступать в России. По её словам, несмотря ни на что, она любит своих российских слушателей.

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

"Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми ... И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России", - передаёт слова певица РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Знаменитость отменила концерт в Москве, который был запланирован на март 2020 года из-за волны протестов в Тбилиси.