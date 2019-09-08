Шепелев готовит Платона к обучению в английской школе

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев принял решение отдать совместного с Жанной Фриске сына Платона в специальную предшколу, чтобы подготовиться к серьёзному обучению в будущем.

Шепелев хочет, чтобы потом его ребёнок учился в школе, где преподают на английском языке, - об этом он рассказал в программе "Сегодня вечером" на "Первом канале".

По словам телеведущего, перед 6-летним Платоном стоит трудная задача - выучить за год английский язык, потому что сейчас у ребёнка нулевой уровень знаний. Шепелев не раз отметил, что, несмотря на всю строгость, он является "лояльным родителем".

"Что-то непохоже, что ты мягкий отец. Особенно в сочетании с этой интонацией и очками", - с иронией сказал о Шепелеве ведущий программы Максим Галкин.

На что знаменитость ответил, что придётся поверить на слово.