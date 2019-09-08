Барановская продемонстрировала нежный образ в свадебном платье из живых цветов

Известная российская телеведущая Юлия Барановская поделилась с поклонниками кадрами в свадебном платье из гортензий и орхидей. Знаменитость приняла участие в дефиле на одном из московских фестивалей.

"... прошло шикарное дефиле платьев из живых цветов ... В этот раз я была в платье невесты из белоснежной гортензии и орхидей, а в волосах ландыши ... Как я вам?", - написала Барановская в Instagram.

В коротком видеоролике телеведущая позирует в красивом платье из живых цветов по щиколотку, образ знаменитости дополняют лодочки кремового цвета и заплетённые в кудрявые волосы вместо фаты ландыши.

Барановская восхитила поклонников своим образом:

"Вы похожи на дюймовочку из сказки"

"Вы похожи на барби! Очень красиво!"

"Платье – бомба!"