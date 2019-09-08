СМИ выяснили, ради кого Меган Маркл могла поехать в США

Поклонники королевской семьи продолжают обсуждать неожиданную поездку герцогини Сассекской Меган Маркл в Нью-Йорк. В Сети бытует мнение, что супруга принца уехала в США не ради подруги Серены Уильямс.

Меган Маркл борется со стрессом в Нью-Йорке

Согласно источнику, Меган Маркл могла уехать в Соединённые Штаты ради дня рождения друга - визажиста Даниэля Мартина. Мужчина выложил в Instagram пост, в котором поблагодарил всех за поздравления и отметил, что особенно его удивила герцогиня, пишет издание "PEOPLE".

Известно, что именно Мартин делал супруги принца макияж на свадьбу и выступал организатором baby shower в Нью-Йорке по случаю скорого рождения ее сына Арчи.