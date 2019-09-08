Меган Маркл борется со стрессом в Нью-Йорке

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отправилась в Соединённые Штаты, чтобы отдохнуть от посторонних глаз и критики, которая последнее время всё чаще сыпется в её сторону. Отмечается, что принц Гарри и маленький Арчи остались в Великобритании.

Друзья принца Гарри опасаются, что Меган Маркл увезёт его в США

Местные СМИ узнали, что первым местом, которое посетила Меган Маркл, стал зал йоги "Modo Yoga". Супруга принца присоединилась к группе из 60 человек, как обычный посетитель, пишет издание "PEOPLE".

Уточняется, что клиенты сразу узнали герцогиню и популярную актрису. По словам очевидцев, Маркл дружелюбно себя вела и улыбалась в ответ посетителям.

"Она много лет ходит в Модо Йогу и старается делать это каждый раз, когда находится в Нью-Йорке", - сообщил источник, отметив, что так супруга принца приспосабливается к смене часовых поясов и расслабляется.