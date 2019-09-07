СМИ: Ольга Бузова высмеяла молодую супругу Дмитрия Тарасова

В СМИ появилась информация о том, что телеведущая и певица Ольга Бузова высмеяла жену своего экс-супруга Дмитрия Тарасова. Артистка около трех лет назад очень тяжело переживала развод с мужем.

Казалось, что Ольга полностью оправилась от неудачи в личной жизни, однако на днях стало известно, что это не так. Недавно новая жена Тарасова объявила, что они с супругом ждут второго ребенка. Как сообщает "СтарХит", сегодня в Сеть попал отрывок из выпуска шоу "ДОМ-2", в котором Бузова высмеивает Анастасию Костенко.

Артистка заявила, что в ее жизни была такая история: одна дама постоянно фотографировалась на фоне плакатов с ее мужем, а затем стала его женщиной. Одна из участниц шоу пошутила, что, вероятно, этой девушке хотелось "прикоснуться к высокому", на что Ольга небрежно ответила: "Да". Имен никто не называл, однако многие решили, что речь идет именно о Анастасии.