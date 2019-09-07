Телеведущая Елена Малышева пристыдила свою мать из-за вредного продукта в холодильнике

Заслуженный врач России, популярная телеведущая Елена Малышева пристыдила свою пожилую мать из-за очень вредного продукта в холодильнике. Об этом она рассказала во время интервью журналистам.

Малышева в эфире "Русского радио" сообщила, что нашла у мамы в холодильнике копченую колбасу. Телеведущая очень удивилась, поскольку ее родительница – блестящий врач. Елена Васильевна заявила, что матери должно быть стыдно, поскольку медики являются сторонниками здорового образа жизни.

Брат Малышевой, однако, убедил ее не читать нотаций пожилой даме. Он напомнил, что маме уже 86 лет и она может есть абсолютно все.