Похудевшая Чехова продемонстрировала красивую фигуру в раздельном бикини

Известная телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками откровенным снимком в апартаментах "Москва-сити". Знаменитость решила продемонстрировать свою фигуру после года диет и активных тренировок.

Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике

Чехова позирует на белой кушетке в тёмно-синем раздельном купальнике, изысканный цвет которого подчёркивает ровный загар телеведущей. Поклонники заметили плоский животик знаменитости и стройные длинным ноги.

По мнению фанатов, Анфиса Чехова "богиня" и "выглядит просто огонь".

Знаменитость признавалась, что не придерживается каких-то специальных диет, а ест "интуитивно" и даже иногда позволяет себе небольшие вкусные слабости в еде.