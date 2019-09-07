Похудевшая Чехова продемонстрировала красивую фигуру в раздельном бикини
7 сентября 2019, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками откровенным снимком в апартаментах "Москва-сити". Знаменитость решила продемонстрировать свою фигуру после года диет и активных тренировок.
Чехова позирует на белой кушетке в тёмно-синем раздельном купальнике, изысканный цвет которого подчёркивает ровный загар телеведущей. Поклонники заметили плоский животик знаменитости и стройные длинным ноги.
По мнению фанатов, Анфиса Чехова "богиня" и "выглядит просто огонь".
Знаменитость признавалась, что не придерживается каких-то специальных диет, а ест "интуитивно" и даже иногда позволяет себе небольшие вкусные слабости в еде.
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