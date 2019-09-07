Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина развелась с мужем рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.

Несколько месяцев назад в сети появились слухе о разладе в семейной жизни Катиной.

Лолита Милявская считает, что ей с мужем надо было не расставаться, а работать над отношениями

Теперь СМИ узнали, что в пятницу, 6 сентября, на заседании в Кунцевском районном суде Москвы Катину и Кузмановича развели официально. На разводе присутствовали только представители бывших супругов.

В браке Лена Катина родила сына. Сейчас мальчику четыре года. Скорее всего, Александр останется жить с мамой.

Лена Катина вышла замуж за словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича 3 августа 2013 года. Свадьбу тогда праздновали в двух странах: в Словении и России. Брак продержался менее шести лет.

В поп-группе t.A.T.u. Лена Катина и Юлия Волкова были солистками. С 2009 года артистки стали выступать в своих проектах. 34-летняя Катина участвует в международном сольном проекте Lena Katina.