Журналистка, светский обозреватель Божена Рынска на всякий случай выбрала опекунов для еще нерожденной дочери. 44-летняя вдова медиаменеджера Игоря Малашенко ждет ребенка. Рынска мечтала о ребенке. Они прибегла к услугам суррогатной матери.

Девочка должна родиться в декабре, перед Новым годом. Божена уже выбрала ей имя - Евгения.

За несколько месяцев до рождения ребенка Рынска сделала заявление в Facebook о выборе опекунов. Журналистка тяжело переживает уход из жизни мужа, находится в депрессии, и опасается, что не может не справиться с отчаянием. Она хотела бы, чтобы опекуном, мамой стала подруга. Божена доверяет этой женщине. И еще у ребенка будет бабушка - мама Рынски.

Вдова спросила у юристов, как правильно оформить документы.