Елена Малышева раскрыла секрет счастливого брака

Известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, как ей удаётся уживаться с мужем. Знаменитость поведала о вредных привычках своего супруга - профессора Московского государственного медико-стоматологического университета, доктора медицинских наук Игоря Малышева.

"Я сама воплощение вредных привычек. Моя вторая половина очень уравновешенный человек в отличие от меня", - поделилась телеведущая в шоу Юлии Барановской на "Русском радио" "Все к лучшему".

Малышева добавила, что её супруг "малоразговорчивый человек". По её словам, он молча её слушает, поэтому им вдвоём очень комфортно. Она добавила, что у них нет каких-то проблем в совместном проживании.

"Если вы готовы мириться с его вредными привычками, то вперед. Если нет, то думайте перед свадьбой, а уже не после нее", - посоветовала Малышева.