Елена Малышева раскрыла секрет счастливого брака
7 сентября 2019, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, как ей удаётся уживаться с мужем. Знаменитость поведала о вредных привычках своего супруга - профессора Московского государственного медико-стоматологического университета, доктора медицинских наук Игоря Малышева.
"Я сама воплощение вредных привычек. Моя вторая половина очень уравновешенный человек в отличие от меня", - поделилась телеведущая в шоу Юлии Барановской на "Русском радио" "Все к лучшему".
Малышева добавила, что её супруг "малоразговорчивый человек". По её словам, он молча её слушает, поэтому им вдвоём очень комфортно. Она добавила, что у них нет каких-то проблем в совместном проживании.
"Если вы готовы мириться с его вредными привычками, то вперед. Если нет, то думайте перед свадьбой, а уже не после нее", - посоветовала Малышева.