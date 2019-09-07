Актер Григорий Антипенко поделился о важных измнениях в личной жизни

Актер, звезда сериала "Не родись красивой" Григорий Антипенко рассказал о рождении у него четвертого сына. Не тайна, что Антипенко - многодетный отец. Оказывается, 44-летний Григорий женился. В семье - прибавление. В середине лета и молодоженов родился мальчик. Малыша назвали Афанасием.

Маму маленького Афони Антипенко тщательно скрывает.

Старшему сыну актера Александру сейчас 19 лет. Молодой человек пошел по стопам отца, учится на третьем курсе ГИТИСа.

Двоих сыновей актеру родила Юлия Такшина. Их сыновьям Ивану и Федору 12 и 10 лет. Родители мальчиков хотя и расстались, воспитывают детей сообща.

Отметим, младший сын Антипенко родился 3 июля, в один день с сыном Федором, спустя ровно 10 лет.

Григорий Антипенко не собирается останавливаться на достигнутом. По его признанию, дети для него — это смысл жизни. Несмотря на то, что новорожденный требует повышенного внимания, актеру приходиться подниматься к сыну по ночам, он мечтает стать папой дочки.