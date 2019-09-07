Лолита Милявская считает, что ей с мужем надо было не расставаться, а работать над отношениями

Певица Лолита Милявская переживает из-за решения ее молодого мужа Дмитрия Иванова развестись с ей.

Лолита считает, что они с супругом сделали за годы совместной жизни много ошибок.

Певица и спортсмен прожили вместе девять лет. И на данный момент они официально развод не оформили.

По признанию певицы, она совершили большую ошибку, потому что не работали над своими отношениями и это стало их бедой. Каждого из них не устраивали друг в друге какие-те моменты. Но они не обсуждали эти темы, избегали. "То я убегала, то он", - рассказала Лолита в интервью "Собеседнику". По ее мнению, в таких случаях необходимо советоваться со специалистами.

"Надо было пойти к психологу и рассказать, что болит. Тогда мы бы смогли сохранить отношения!"- убеждена она.

Артистка рассказала, что в этом году распалось несколько ее знакомых семей. Лолита переживает и из-за разводящихся друзей. Милявская призывает супругов не расставаться, а пойти в психологическую консультацию.

Дмитрий Иванов - четвертый муж Лолиты. Может еще помирятся?