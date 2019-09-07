Анна Седокова показала себя в платье с глубоким декольте

Известная российская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками снимком, где она изображена в женственном и ярком образе. Поклонников в очередной раз покорилась красота знаменитости.

На портретном фото, которое выложила певица, она предстала в чёрном вечернем платье без бретелек и с экстремально глубоким декольте почти до талии, подчёркивающим формы артистки.

Седокова сопроводила снимок лирическим стихотворением о женщинах, которые остаются сильными, несмотря на все неприятности в жизни.

Подписчики назвали певицу "настоящей красавицей" и отметили, что такие фотографии можно выкладывать без текста, потому что все сначала обратят внимание на прекрасный образ знаменитости.