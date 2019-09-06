Невеста Тимати рассказала, какой у нее вес на 9-м месяце беременности

Невеста рэпера Тимати, которая уже в ближайшие недели станет матерью в первый раз, назвала свой вес. Недавно стало известно, что Анастасия Решетова намерена рожать первенца в России, а не за границей.

Согласно последней информации, к девятому месяцу беременности возлюбленная Тимати набрала чуть больше 15 килограммов.

В настоящий момент вес Анастасии составляет 75 килограммов при росте 180 сантиметров, передает портал woman.ru.

О том, что Тимати и Решетова станут родителями сообщалось еще в начале лета. Малыш должен появиться на свет в конце сентября или в начале октября.