Любовь Успенская постаралась повторить образ молодой Брижит Бардо

65-летняя певица Любовь Успенская призналась поклонникам, что всегда мечтала быть похожей на легендарную французскую актрису Брижит Бардо в ее молодые годы. Артистка постаралась повторить образ звезды.

Успенская отметила, что природа не дала ей такой же внешности, как у Бардо, но она старается быть на нее похожей. Чтобы подтвердить это заявление, Любовь поделилась с подписчиками фотографией, на которой она старается спародировать Брижит.

Певица позирует в простой белой футболке. Одной рукой она собрала накрученные волосы, придав им объем, напоминающий знаменитую "бабетту" французской актрисы. Другой рукой Успенская слегка приподняла губы, чтобы они стали пухлее.

Многие заметили, что у Любови действительно есть нечто общее с Брижит. Другим же старания российской артистки показались смешными.