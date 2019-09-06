Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Они пригласят 300 гостей и заплатят за угощение каждого около 40 тысяч рублей.



Где пройдет свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

По слухам, банкет в честь бракосочетания Собчак и Богомолова состоится 13 сентября. Приглашения пара уже раздала. Но без уточнения места и начала мероприятия. Знакомые режиссера рассказали, что в день свадьбы, ровно через неделю, в пятницу, 13, им пришлют СМС с адресом и временем, - пишет "КП".

Говорят, что для гостей Ксении и Константина предусмотрена развлекательная программа. Занимающийся проведением свадеб специалист поделился, что с учетом количества приглашенных застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Ну и аренда помещения в центре Москвы стоит недешево.

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