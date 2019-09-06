Телеведущий Джон Уоррен хотел жениться на Любови Толкалиной, но актриса прервала отношения

Актриса театра и кино Любовь Толкалина скрывает свою личную жизнь. И оказывается, она не одинока после расставания с отцом дочери Марии режиссером Егором Кончаловским. В красавицу-актрису влюблен телеведущий Джон Уоррен. Выходец из Великобритании Уоррен ведет программы "Поедем поедим" и "Мужское достоинство".

Так как 41-летняя актриса изменения в своей жизни хранит в тайне, все рассказал сам телеведущий. По признанию Джона, он влюбился в Толкалину, как только впервые познакомился с ней в театре после спектакля, в котором играла она. Это был декабрь прошлого года. Влюбленные встретили Новый год. В феврале они вместе отметили день рождения актрисы и на Красной поляне в Сочи День влюбленных. Мужчина хотел жениться на актрисе.

Но Джон всегда чувствовал, что Любовь привязана к другому человеку. В интервью журналу "Атмосфера" Уоррен рассказал, что у них с Толкалиной был яркий роман, и вряд ли он встретит женщину, которую полюбит хотя бы также, как актрису. Но его смущало, почему она яростно скрывает отношения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от John Warren (@johnwarren_ntv)2 Июн 2019 в 7:16 PDT

Решение о расставании приняла Любовь Толкалина.

Папарацци ранее заставали актрису с Борисом Гребенщиковым.