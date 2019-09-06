Муж телеведущей Ирены Понарошку эмоционально сообщил о предстоящем разводе

Муж телеведущей Ирены Понарошку эмоционально сообщил об их предстоящем разводе. О расставании 43-летний Александр Лист, известный как DJ List, написал несколько постов. Но текст был такой, что сам он и удалил вскоре сообщения о разводе.

Ирена и Александр поженилась в декабре 2010 года. В браке родились двое сыновей. Старшему Серафиму сейчас 8 лет, Теодору еще нет и года.

В первом сообщении DJ List написал, что "его жена разводится с ним". Мужчина призвал других мужчин не верить женщинам, назвав их грубым словом.

"Я удалил, но я так думаю. Я больше не верю в любовь. Больше не верю!" - написал он второй пост после удаления первого.

"Давайте закончим! Я хочу честности и справедливости! Ирена Понарошку закончила со мной отношения как муж и жена. Я думаю, из-за денег. И... положения в российском обществе. Ей стыдно за меня! Печалька! Ей не нравятся люди, которые становятся старше и, как ни печально, мудрее. Все, что она транслирует, жалкая ложь!" - написал Александр третий пост после удаления двух предыдущих.

Прошло несколько часов. Вероятно, муж 36-летней Ирены Понарошку немного остыл, сообщает 7days.ru.

Появилась очередная запись в соцсети: "Уффф! Простите, я не злой!!! Не смог справиться с чувствами! Иммерсивный импульс затмил разум! Страсть всегда приводит к страданиям! Мозг только включился( к счастью)! Всем любви! Ваш вечный слуга".