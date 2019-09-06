Галкин и Пугачева устроили романтик при свечах на берегу залива

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин устроили романтический ужин на берегу Рижского залива. Фото с этого трепетного события появились на фанатской страничке в Instagram.

Супруги запечатлены на фоне моря и пляжа, буквально в двадцати метрах от прибоя. Вокруг столика звездной пары зеленая природа, светятся фонарики, на столе стоит свеча и несколько бокалов.

Звезды, улыбаясь, позируют неизвестному фотографу. Судя по всему, в знаменитой семье сейчас царит полная идиллия, передает в пятницу интернет-версия женского журнала "Телепрограмма.про".



