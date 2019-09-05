Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица Согдиана, которая месяц назад стала третий раз мамой, начала худеть сразу после родов. Знаменитость рассказала, что смогла сбросить десять килограммов за короткий промежуток времени.

Согдиана поделилась, что добиться такого хорошего результата ей удалось через две недели после родов. Певица отметила, что это ещё не предел и она хочет сбросить ещё девять килограммов, которые набрала во время беременности, в ближайшее время, пишет "СтарХит".

Артистка призналась, что первое время после родов мучилась от отёков. По её словам, быстро восстановить форму ей помогли массаж, физические упражнения и правильное питание. Однако сейчас Согдиана делает только зарядку для укрепления спины, потому что сильные нагрузки ей пока запрещены.

Певица считает, что прогулки на свежем воздухе и чередование скорости шага могут заменить тот же фитнес. Также она отказалась картошки, мучного, риса и даже молочных продуктов.