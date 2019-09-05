Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Известная детская писательница Джулия Дональдсон, которую награждала королева Елизавета II за заслуги перед детской литературой, узнала, что помогает Её Величеству быстро запоминать людей на крупных мероприятиях.

Автор рассказала, что британская королева перед каждой встречей просматривает биографии своих гостей и выделяет жёлтым маркером только два слова. Например, у Данальдсон - это были "популярная" и "писательница", пишет таблоид "The Sun".

Теперь зная методику Елизаветы II, каждый, кому удосуживается лично пообщаться с королевой мечтает узнать два главных слова о нём. Сама Её Величество говорит, что всегда старается быть вдумчивой и внимательной к людям, с которыми встречается.