"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50

Известный шоумен и танцор Сергей Глушко, более известный как Тарзан, прокомментировал сообщение супруги Наташи Королевой о своём уходе со сцены в следующем году.

Наташа Королева объявила, когда ее муж Тарзан красиво завершит карьеру на сцене

Певица Наташа Королева успела огорчить таким высказыванием многих поклонниц артиста. Сам Тарзан заявил, что в следующем году никуда уходить не собирается и его супругу просто неправильно поняли.

"Все это ерунда. Продолжаем, конечно! Все ого-го!", - заявил 49-летний танцор порталу teleprogramma.pro.

Ранее Наташа Королева напомнила, что Тарзану 8 марта 2020 года исполняется 50 лет, после чего он выступит последний раз на грандиозном стрип-шоу и покинет сцену навсегда.