"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50
5 сентября 2019, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]
Известный шоумен и танцор Сергей Глушко, более известный как Тарзан, прокомментировал сообщение супруги Наташи Королевой о своём уходе со сцены в следующем году.
Певица Наташа Королева успела огорчить таким высказыванием многих поклонниц артиста. Сам Тарзан заявил, что в следующем году никуда уходить не собирается и его супругу просто неправильно поняли.
"Все это ерунда. Продолжаем, конечно! Все ого-го!", - заявил 49-летний танцор порталу teleprogramma.pro.
Ранее Наташа Королева напомнила, что Тарзану 8 марта 2020 года исполняется 50 лет, после чего он выступит последний раз на грандиозном стрип-шоу и покинет сцену навсегда.