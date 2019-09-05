Известная российская актриса Любовь Толкалина высказалась о своём отношении к людям, которые позволяют "поливать грязью" совершенного незнакомых им людей. Знаменитость посоветовала сначала разобраться в ситуации, а уже после высказывать своё мнение.

Негативную реакцию "звезды" вызвали комментарии к откровенной фотографии, которую Любовь Толкалина выложила накануне с подписью: "Линдберг умер. Да здравствует Линдберг". Пользователи посчитали снимок слишком пошлым и пожаловались на призыв к курению от актрисы.

"Всех комментаторов предыдущего поста прошу ласково все-таки поинтересоваться персоной и наследием великого фотографа на предметах фотоискусства... Невежество, узость мышления, недостаток образования, внутренняя темнота, отсутствие желания учиться и интересоваться мировым культурным наследием, истовое желание все свести к пошлости я считаю болезнью современного русского человека", - высказалась знаменитость в Instagram.