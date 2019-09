Автор хитов Леди Гаги и Майкла Джексона композитор Лашон Дэниелс погиб в ДТП в возрасте 41 года

Автор хитов знаменитой американской певицы Леди Гаги и легендарного Майкла Джексона композитор Лашон Дэниелс погиб в ДТП. Лашон Дэниелс - обладатель премии "Грэмми". Он разбился в автокатастрофе в Южной Каролине. Музыканту был 41 год.

О гибели Лашона Дэниелса в соцсети с горестью написала его супруга. "С глубокой грустью мы сообщаем о кончине нашего любимого мужа, отца, члена семьи друга Лашона Дэниелса, который стал жертвой автомобильной аварии со смертельным исходом в Южной Каролине. Получивший премию "Грэмми" продюсер и автор песен, Дэниелс был человеком необычайной веры и опорой в нашей семье. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю признательность за вашу любовь и сочувствия", - написала вдова музыканта.

Композитор, кроме Леди Гаги и Майкла Джексона, сочинил треки для Бейонсе и Дженнифер Лопес.

Лашон Дэниелс получил самую престижную музыкальную премию "Гремми" в номинации "Лучшая R&B-песня" за хит Destiny"s Child "Say My Name".