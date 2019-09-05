Известная балерина Анастасия Волочкова прибыла накануне в родной Петербург, чтобы представить второй тираж нашумевших мемуаров “Плата за успех”.

Громкое название книги балерины не смутило аудиторию, однако оставило неоднозначное впечатление в глазах стороннего наблюдателя. "Написание книги – это мытарство. Но так же было и с первой книгой. Сначала была надиктовка текста, занявшая у нас примерно 30 часов. Бедные редакторы – они же были вынуждены слушать истории из моей жизни!" — рассказала Волочкова в эксклюзивном интервью Nation News.