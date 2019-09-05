Что известно о муже-греке беременной актрисы Марии Мироновой

Актриса театра и кино Мария Миронова заинтриговала своих поклонников, лично сообщив о своей беременности. Старшему сыну 46-летней Марии Мироновой Андрею Удалову 27 лет. Актриса свою личную жизнь тщательно скрывает. Но когда пошли слухи о ее муже, актриса не утерпела и откликнулась.

Актриса Мария Миронова беременна вторым ребенком

Миронова рассказала в Инстаграм о путешествии по Греции и даже попросила поклонников поделиться, что еще можно посмотреть в этой чудесной стране. Марии дали несколько советов.

И "знающие" люди написали, что ее теперешний муж - "судовладелец среднего звена". Мария опубликовала фото, на котором снята она, и виден один прищуренный глаз неизвестного мужчины.

Одно сообщение хейтера подтолкнуло Марию ответить по поводу мужа. Девушка написала, что избранник актрисы бросил жену с двумя детьми и ушел к Мироновой. На это актриса ответила: "Что? Это что-то новенькое. Откуда такая информация?)) У моего мужа нет детей). Будет, Бог даст, первый))"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)3 Сен 2019 в 1:18 PDT

"Судовладелец среднего звена с грецкими корнями"!!! Подкованные люди писали))", - ответила Миронова на предыдущие комментарии ее замужества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)1 Сен 2019 в 6:08 PDT

Один из мужчин, который якобы был возлюбленным Марии Мироновой и непродолжительное время жил с ней в ее квартире, рассказал, что у актрисы было два официальных мужа - бизнесмен Игорь Удалов и актер Алексей Макаров.