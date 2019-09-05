Кристина Асмус в мини-шортах продемонстрировала свою удивительную спортивную форму
5 сентября 2019, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Кристина Асмус в мини-шортах продемонстрировала свою удивительную спортивную форму. Миниатюрная супруга шоумена Гарика Харламова выложила в Инстрагам фото, как она выполняет стойку на руках.
Известно, что Кристина в юности серьезно занималась гимнастикой.
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И сейчас она легко справляется со спортивными упражнениями. "Четвёртосентябрьская линейка" - подписала фото Асмус. Кристине написали несколько комплиментов. Один из фолловеров отметил: "Трюк выполнен профессионалом , не пытаемся повторить".
Поклонники актрисы заметили, что ее супругу тоже не помешало бы заняться спортом.
В Инстаграм Гарика Харламова снимков из спортзала нет. Он все больше шутит.
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Асмус тренируется и на отдыхе.
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