Актриса театра и кино Кристина Асмус в мини-шортах продемонстрировала свою удивительную спортивную форму. Миниатюрная супруга шоумена Гарика Харламова выложила в Инстрагам фото, как она выполняет стойку на руках.

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Известно, что Кристина в юности серьезно занималась гимнастикой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)4 Сен 2019 в 10:25 PDT

И сейчас она легко справляется со спортивными упражнениями. "Четвёртосентябрьская линейка" - подписала фото Асмус. Кристине написали несколько комплиментов. Один из фолловеров отметил: "Трюк выполнен профессионалом , не пытаемся повторить".

Поклонники актрисы заметили, что ее супругу тоже не помешало бы заняться спортом.

В Инстаграм Гарика Харламова снимков из спортзала нет. Он все больше шутит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)5 Июл 2019 в 4:59 PDT

Асмус тренируется и на отдыхе.