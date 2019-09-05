Наташа Королева объявила, когда ее муж Тарзан красиво завершит карьеру на сцене

Певица Наташа Королева объявила, когда ее муж Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, красиво завершит карьеру на сцене. 8 марта 2020 года Глушко, в браке с которым Наташа родила сына, отметит юбилей - ему исполнится 50 лет.

Наташа Королева почти 30 лет восхищает поклонников одним хитом

По словам Королевой, ее муж, культурист и бодибилдер Тарзан, в следующем году покинет сцену. Они готовятся к финальному стрип-шоу. Королева выступит продюсером, - сообщает "КП".

Недавно Наташа и Сергей отметили топазовую свадьбу. Не секрет, что Королева умеет устраивать красивые праздники.

"Самая красивая и очаровательная пара на все времена! Счастья на долгие годы. Вы такие классные. Один позитив от вас", - хвалят фолловеры звездную пару.