Собчак рассказала украинцам, чей Крым

Ксении Собчак удалось ответить на провокационный вопрос о том, частью какой страны является Крымский полуостров. Поразмышлять об этом телеведущую попросили во время её визита в Киев.

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Собчак поучаствовала в украинской радиопередаче, где ей и задали традиционный вопрос, передаёт «Военное обозрение». Российская телеведущая отметила, что русские и украинцы всегда были братскими народами, а потому нынешние территориальные споры, по её мнению, стоит решать более «позитивным» путём.

«Нужно попытаться найти какой-то позитивный выход, кроме как «Отдайте Крым», потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен. Он бы был, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен, ни для каких», - сказала Собчак.