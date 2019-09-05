В Сети считают, что Собчак снова беременна
5 сентября 2019, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Вокруг личной жизни Ксении Собчак в последнее время ходит много слухов. Многих поклонников телеведущей насторожила скорость, с которой Собчак и Богомолов решили пожениться. В обществе подозревают, что Ксения ожидает рождения второго ребёнка.
Впервые мысль о беременности Собчак появилась после выхода документального фильма о трагедии в Беслане. На кадрах видно, что фигура 37-летней телеведущей заметно изменилась, а больше всего внимания вызвал округлившийся живот, передаёт СтарХит.
У Ксении Собчак есть сын Платон, родившийся в 2016 году в браке с актёром Максимом Виторганом. Свадьба телеведущей и режиссера Константина Богомолова назначена на середину сентября.