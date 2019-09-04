Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице. Примадонна показала фотографию, которая объясняет её слова.

"5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки.Может это молодость пришла?", - поделилась с подписчиками знаменитость.

На снимке Алла Пугачёва предстала с естественным макияжем и соломенной шляпке. Знаменитость вновь мило улыбается для фото.

Поклонники осыпали Примадонну множеством комплиментов, отметив, что певица прекрасно выглядит. Некоторые заметили, что у знаменитости появился огонёк в глазах.